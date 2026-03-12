מנהיג האופוזיציה האיראנית מפתיע: "אל תצאו לרחובות בשלב הזה"

יורש העצר הגולה ומנהיג האופוזיציה האיראנית, רזא פהלווי, קרא לתומכיו שלא לצאת ולהפגין נגד משטר האייתוללות: "ימים חשובים ומכריעים עוד לפנינו. אל תצאו לרחובות בשלב הזה"

קריאה מפתיעה: רזא פהלווי, יורש העצר הגולה של שושלת השאה ומי שנחשב כמנהיג האופוזיציה האיראנית, פרסם הערב (חמישי) סרטון חדש לתומכיו בו קרא להם שלא לצאת ולהפגין נגד משטר האייתוללות בשלב הזה.

"ימים חשובים ומכריעים עוד לפנינו. בזמן שאתם מתכוננים לשלב הסופי של המאבק, אני קורא לכם: אל תצאו לרחובות בשלב הזה" אמר פהלווי. "אל תתקרבו למתקני הממשלה, הצבא או מערכת אכיפת חוק, או למבני ארגונים המזוהים עם מנגנון הדיכוי".

לטענתו, "המשטר משתמש בבתי ספר, מסגדים ומקומות ציבוריים אחרים כדי להסתיר את כוחותיו הפועלים לדיכוי וליצירת מגנים אנושיים. למען ביטחונכם, אני קורא לכם להתרחק ממקומות כאלה".

עוד פנה לעובדי המדינה באיראן: "בשום פנים ואופן אל תתייצבו במקומות העבודה שלכם. אל תקריבו את חייכם וביטחונכם למען הישרדותה של הרפובליקה האסלאמית. אל תאפשרו לעצמכם לשמש כמגנים אנושיים. אל תתנו לעבודתכם ולפעילויותיכם להפוך לכלי לדיכוי של בני עמכם. תשתמשו במשאבים ובגישה שלכם כדי לשבש את תהליך הדיכוי, ולעזור לעם".