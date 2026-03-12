קטאר בלחץ: האם טראמפ יפקיר את האמירות שתמכה בחמאס?

בזמן שהם מנסים להצטייר כמתווכים הבלתי מעורערים של המזרח התיכון, בתוך דוחה נשמעים קולות של פאניקה. דיווחים בעולם הערבי חושפים: הקטארים דורשים הבהרות מהנשיא טראמפ לגבי עתידם הביטחוני

האם תם עידן החסינות של קטאר? בעוד האמירות הקטארית מנסה לשמר את מעמדה כגשר בין המערב לארגוני הטרור, נראה כי החזרה של דונלד טראמפ לבית הלבן (במודל 2026) טורפת את הקלפים. דיווח נרחב בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" חושף מצוקה עמוקה במסדרונות השלטון בדוחה, תחת הכותרת הטעונה: "צרחות בקטאר – איפה ערבויות טראמפ להגנה על ביטחוננו?"

הפחד מהפקרות אמריקאית

על פי הדיווח, בקטאר חוששים שהנשיא טראמפ, הידוע בגישתו ה"עסקית" והבלתי צפויה, לא יראה בבסיס חיל האוויר "אל-עודייד" (הבסיס האמריקאי הגדול ביותר באזור) תעודת ביטוח נצחית. הקטארים, כך נטען, דורשים מהממשל התחייבויות ברורות להגנה מפני איומים אזוריים, אך נתקלים בכתף קרה או בדרישות לתשלום פוליטי ומדיני כבד.

כזכור, בקדנציה הקודמת שלו, טראמפ לא היסס לתמוך בתחילה במצור שהטילו מדינות המפרץ על קטאר, ורק בהמשך שינה את טעמו. כעת, החשש הוא שבעסקאות ה"שלום תמורת שלום" והרחבת הסכמי אברהם, קטאר תמצא את עצמה מחוץ למעגל ההגנה אם לא תיישר קו באופן מלא.

הלחץ על חמאס: הקטארים בין הפטיש לסדן

אחת הנקודות המרכזיות שמדירות שינה מעיני האמיר היא הדרישה האמריקאית (והישראלית) להפסיק את האירוח של הנהגת חמאס בדוחה. על פי הדיווחים, טראמפ העביר מסרים לפיהם קטאר לא תוכל להממרחב להמשיך ליהנות ממעמד של "בעלת ברית מרכזית שאינה בנאט"ו" (MNNA) בזמן שהיא מעניקה מקלט לראשי הטרור.

"בקטאר מבינים שהצ'ק הפתוח שהיה להם בתקופת ממשל ביידן נגמר", אומרים פרשנים פוליטיים. "הם שואלים 'איפה הערבויות?', אבל התשובה של וושינגטון כרגע היא: 'מה אתם נותנים בתמורה?'".

עידן חדש במזרח התיכון?

הדיווח ב"אל-אח'באר" (המזוהה עם הציר השיעי) אמנם נכתב בטון ביקורתי כלפי מדינות המפרץ, אך הוא משקף מציאות גיאו-פוליטית רחבה יותר. קטאר, ששיחקה במשך שנים על כל המגרשים – תמיכה באחים המוסלמים מחד וברית ביטחונית עם ארה"ב מאידך – מוצאת את עצמה בנקודת הכרעה.

האם טראמפ ינצל את הלחץ הזה כדי לאלץ את קטאר לבצע תפנית חדה במדיניותה, או שמא מדובר רק בטקטיקת מו"מ שתסתיים בעוד עסקה סיבובית? מה שבטוח – השקט בדוחה הוחלף בדאגה עמוקה.