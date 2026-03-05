קטאר מודיעה: "הותקפנו היום עשרות פעמים, נגיב בעוצמה"

קטאר הודיעה כי הותקפה עשרות פעמים מאז תחילת היום, וכי היא מתכוונת להגיב על כל אחת מהמתקפות עליה

משרד הביטחון הקטארי פרסם סיכום יומי אל המתקפות שספגה המדינה מאז שעות הבוקר מאיראן, כאשר על פי הודעתם, הותקפו קרוב לעשרים פעמים תוך שעות בודדות.

בהודעה רשמית שפורסמה על ידי ממשלת קטאר דרך משרד הביטחון נמסר: "אנו מעדכנים כי מאז שעות הבוקר, מדינת קטאר הייתה נתונה לשרה של מתקפות על ידי הרפובליקה האסלאמית של איראן, בעזרת האל ועוצמת כוחותינו, הצלחנו להתגבר על המתקפה".

הקטארים המשיכו ומנו את אופי המתקפות עליהם: "מאז השעה 11:51, שוגרו לא פחות מ-14 טילים בליסטיים אל עבר שטחנו, בנוסף לכך שוגרו לפחות 4 כלי טיס לא מאוישים. הצלחנו ליירט 13 מתוך 14 טילים, כאשר אחד מהם נחת במים הטריטוריאליים בשטחנו, כל 4 הכטב"מים יורטו גם הם".

"משרד ההגנה מדגיש כי כוחותיה החמושים של קטאר עומדים מוכנים להגנה על האומה ואזרחיה, ולשמר את ריבונות המדינה, זאת בנוסף לכוונתנו להגיב בעוצמה ובנוקשות אל כל איום חיצוני".