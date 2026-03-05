ארץ נהדרת חשפה: הפאניקה של השמאל מוצדקת

מערכון אחד של ארץ נהדרת מסביר את הפאניקה ההיסטרית של השמאל הישראלי יותר מאלף טורי דעה מנומקים

גם איראן הייתה פעם כמוכם, אומרת לנו דמותו של חמינאי, אבל אז החלטנו לקבל את החוק הדתי והרסנו את המדינה עד החורבן שאתם רואים כעת.

לא רק איראן נחרבת בימים אלו, אלא גם כל הקונספציה של הציונות החילונית מתפוגגת כעשן. הציונות באירופה ראתה את הדתיים כנחשלים וגלותיים והייתה משוכנעת שכדי להחזיר לעם ישראל את עצמאותו מוכרחים לנטוש את הדת, להשאיר את היהדות כשפה ותרבות ולרוקן מתוכן את מה שמגדיר אותנו כעם – תרי''ג מצוות התורה.

עברו פחות ממאה שנים ודווקא הקואליציה הדתית ביותר במדינת ישראל מאז ומעולם, מובילה את ישראל להיות מעצמה שלא היה לנו כמותה מאז ימי שלמה המלך, להיות האחות הקטנה והמוצלחת של מנהיגת העולם החופשי, שלא מפסיקה להרעיף עליה מחמאות מקצועיות.

אבל מאז שבשמחת תורה תשפ''ד סינאוור ניפץ לרסיסים את התוכנית המחושבת של חמינאי ועד שנתניהו ניצל זאת כדי להגשים את חלומו בן עשרות השנים לרסק את התמנון האיראני עד להשמדת ראש הנחש עצמו בשבת זכור תשפ''ו, ישראל עברה לא רק מהפכה צבאית, אלא גם רוחנית.

הנוער בישראל עובר תהליך התחזקות, שלא היה כמותו מאז ימי מלחמת יום הכיפורים. ההצלחה הצבאית מבטיחה עוד ניצחון בבחירות הקרובות, מה שימצק את תהליך ההדתה של החברה הישראלית.

מכך השמאל רועד מפחד. לכן הוא מחפש מתחת לאדמה נימוקים מגוחכים לגמד את ההישג, שובר את הראש איך לפנצ'ר לנתניהו את ההישג המנהיגותי, את מה שהופך אותו לצ'רצ'יל של המאה ה21, לזה שעשה לאסלאם הרדיקלי מה שצ'רצ'יל עשה להיטלר.

את הפחד הגדול הזה הוא מבטא בהומור, במערכון, בניסיון נואש לשכנע את עם ישראל שאם הניצחון על איראן יוביל להתחזקות דתית, אז המדינה תיחרב ואין טעם בכל ההישג הזה.

הפאניקה של השמאל מוצדקת. הוא רואה את דת האסלאם וחושש מאד שהיהדות תהפוך להיות כזו, שכל המפעל הציוני ייחרב בשל התחזקות הדת וניצחון נוסף של הקואליציה.

התפקיד שלנו הוא להוכיח לשמאל עד כמה הוא טועה, עד כמה עמוק ההבדל בין הדת היהודית לדת האסלאם. תפקידו של בית המדרש הוא לנצל את נס פורים תשפ''ו דווקא לשגשוג כלכלי ומדיני, חברתי ופוליטי.

השגשוג הזה יוביל לשגשוג רוחני, להגשמת הייעוד התנכ''י לפיו על מדינת ישראל להדריך את האנושות כולה לחיות חיים של אמונה בריאה, משמחת, מצמיחה, אבל כדי להגשים את הייעוד הזה מדינת ישראל חייבת להיות אימפריה כלכלית מופלאה, מדינה שאזרחיה חיים את החיים הטובים ביותר בעולם.

רק ככה השמאל יירגע.