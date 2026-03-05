השירות המטאורולוגי חוזר בו: "זה לא יקרה בסוף"

אחרי ההודעה על הגשמים הצפויים בסוף השבוע הקרוב, השירות המטאורולוגי מפרסם הערכה מחודשת לפיה הסיכויים לגשם ירדו משמעותית.

בהודעה שפורסמה נכתב, בין היתר: "הצפי לגשמים בימים שבת וראשון התמתן משמעותית".

עם זאת, בשירות מבהירים כי "בשבת צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, רובם בעוצמות נמוכות. בצפון הנגב יתכן גשם קל. גם הטמפרטורות ירדו ובהרים והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל".



על המשך השבוע הבא התבו בשירות המטאורולוגי: "ביום ראשון בבוקר עוד צפוי גשם קל בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, אבל בהמשך היום גם זה ילך ויפסק. הטמפרטורות יהיו נמוכות יחסית אך בהמשך השבוע הן יעלו בהדרגה. גשם נוסף לא צפוי לפחות עד אמצע שבוע הבא".