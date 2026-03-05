ירידה בטמפ' וקור קיצוני; הגשם חוזר בגדול. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה קר באופן קיצוני. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.
יום שני: מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. עדיין קר מהרגיל בעונה.
תגובות