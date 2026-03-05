מבזקים
ירידה בטמפ' וקור קיצוני; הגשם חוזר בגדול. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה קר באופן קיצוני. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ. תחזיצ מזג אוויר לסופ"ש

ט"ז אדר התשפ"ו
גשם צילום: AI

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה קר באופן קיצוני. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום ראשון: מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. עדיין קר מהרגיל בעונה.

