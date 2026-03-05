טראמפ: "אני אבחר את המנהיג הבא של איראן, חמינאי לא מקובל"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא צריך להיות מעורב בבחירת המנהיג העליון הבא של איראן, ותקף את מוג'תבא חמינאי: "הם מבזבזים את הזמן שלהם - הבן של חמינאי חלש"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (חמישי) כי הוא צריך להיות מעורב בבחירת המנהיג העליון הבא של איראן - והבהיר כי מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל השבוע, אינו מקובל עליו.

"הם מבזבזים את הזמן שלהם - הבן של חמינאי חלש" טען טראמפ בראיון לרשת Axios. "אני צריך להיות מעורב במינוי, כמו שהייתי עם דלסי רודריגז בוונצואלה".

עוד ציין כי הוא יסרב לקבל מנהיג איראני חדש שימשיך את המורשת של עלי חמינאי ואת המדיניות שלו. "הבן של חמינאי לא מקובל עליי. המדיניות שלו תחזיר את ארה"ב למלחמה תוך 5 שנים" טען. "אנחנו רוצים מישהו שיביא שלום והרמוניה לאיראן".