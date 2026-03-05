הרבנים הראשיים: חתונות שנדחו יתקיימו בספירת העומר

הוראת שעה היסטורית: בשל המצב הביטחוני והדחיות הרבות של טקסי חתונה, פסקו הרבנים הראשיים כי ניתן יהיה לקיים חופות השנה עד ראש חודש אייר. מנגד, חל איסור מוחלט על קיום חתונות במוצאי שבת מחשש לחילול שבת

על רקע המלחמה המתמשכת, פרסמו היום (חמישי) הרבנים הראשיים לישראל, פסיקה מיוחדת המיועדת לזוגות שחתונתם נדחתה עקב המצב הביטחוני

לפי המסמך הרשמי, הרבנים מכירים בכך שזוגות רבים נאלצו לדחות את יום חתונתם המקורי בשל המלחמה. כדי למנוע דחיות ממושכות נוספות שעלולות להוביל לביטול הנישואין, הוחלט על הוראת שעה המתירה לקיים חתונות עד ראש חודש אייר (ועד בכלל).

הרבנים הראשיים הדגישו כי ככל שניתן לקיים את החתונה במועדה המקורי תחת הנחיות פיקוד העורף – יש לעשות כן, גם אם הדבר דורש צמצום של האירוע. "יש בדבר גם משום ניצחון הרוח על אויבינו המבקשים לפגוע בשגרת חיינו," נכתב בפסק, "בכך שאנו ממשיכים להקים בתים נאמנים בישראל... אנו מנצחים את מבקשי רעתנו".



לצד ההקלה בימי הספירה, הרבנים הבהירו באופן חד-משמעי כי אין היתר לקיים חתונות במוצאי שבת. האיסור נובע מהחשש שארגון האירוע והסעודה יובילו לחילול שבת המוני. "שמירת השבת היא זכות גדולה המגנה עלינו מכל צרה ומצוקה, ובפרט בימים אלו של מלחמה," ציינו הרבנים.

המסמך מסכם כי בכל שאלה פרטנית החורגת מהנחיות אלו, על רשמי הנישואין במועצות הדתיות לפנות ישירות ללשכת הרבנים הראשיים לקבלת החלטה