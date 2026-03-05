שוב שיגורים מאיראן ולבנון: אזעקות נשמעו ביישובי הצפון

אזעקות נשמעו בחיפה וביישובי הגליל והגולן, זאת בעקבות שיגור טילים איראניים לעבר ישראל. במקביל דווח כי גם חיזבאללה שיגר רקטות מלבנון

פיקוד העורף עדכן כי זוהה שיגור מאיראן לעבר הצפון, כאשר הזהירו כי בדקות הקרובות ייתכנו אזעקות ביישובי הגולן, הגליל והכרמל. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות ביישובי הצפון - כולל בחיפה ובקריות. במקביל דווח גם על ירי מלבנון לעבר הצפון.

"צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל" נמסר. "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

עוד קראו לציבור "לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

לאחר כ-15 דקות, פיקוד העורף עדכן על סיום האירוע. לא דווח על נפגעים או על נזק.