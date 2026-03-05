רגע לפני חשיפת "מישל": יובל רפאל ונועם בתן בדואט מרגש

הערב כל העיניים נשואות לחשיפת השיר הישראלי לאירוויזיון 2026, אבל רגע לפני – תאגיד השידור הישראלי (כאן) משחרר מחווה מרגשת: נציגת ישראל לאירוויזיון 2025, יובל רפאל, חוברת לנועם בתן לקאבר שכולו תקווה

הערב (חמישי) יגיע לשיאו המתח סביב השתתפות ישראל באירוויזיון 2026, כאשר השיר הנבחר, "מישל", ייחשף לראשונה לקהל הרחב. אך ב"כאן" החליטו להכין את הקרקע בצורה הכי מוזיקלית ומרגשת שיש.

בסרטון חדש שפורסם מטעם התאגיד, נפגשים על במה אחת יובל רפאל, שייצגה אותנו בכבוד בשנה שעברה, והזמר והיוצר נועם בתן. השניים מבצעים דואט עוצמתי לשיר "New Day Will Rise", כשהם מלווים בהרכב כלי מיתר שמעניק לשיר נופך קלאסי ודרמטי.

באדיבות כאן 11

הביצוע המשותף משמש כ"חימום" מושלם לדבר האמיתי. השיר "מישל", שפרטים רבים לגביו נשמרו בסוד עד לרגע זה, מעורר סקרנות רבה בקרב חובבי התחרות בארץ ובעולם. האם מדובר בבלדה קורעת לב או בהמנון פופ מקפיץ? התשובות יינתנו כולן הערב במשדר החשיפה החגיגי.