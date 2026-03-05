טראמפ נגד הרצוג: "הוא חרפה, לא אפגוש אותו עד שיתן חנינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (חמישי) לסוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר בראיון לחדשות 12 כי לדעתו נשיא המדינה יצחק הרצוג צריך להעניק לנתניהו חנינה באופן מיידי כך פרסם הכתב ברק רביד.

לדברי טראמפ, בתקופת המלחמה אין מקום להליכים שעלולים להסיח את דעתו של ראש הממשלה. "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר.

טראמפ הוסיף כי שוחח עם הרצוג בנושא החנינה במשך תקופה ממושכת וטען כי הנשיא הבטיח לו מספר פעמים כי יפעל בנושא. "הוא הבטיח לי חמש פעמים שהוא ייתן חנינה לביבי", אמר טראמפ והוסיף כי הבהיר להרצוג כי לא ייפגש עמו אם לא יעשה זאת.

כאמור, טראמפ הפיל אמירה דרמטית, בה הודיע כי הובטח לו על ידי הנשיא כי החנינה "בדרך" כפי שהסביר טראמפ, בית הנשיא מגיב, ומכחיש בעדינות דיפלומטית את דברי הנשיא טראמפ.

הנשיא בתגובה הכחיש את הדברים ואמר: "לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה. לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ, שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקאי. בשיחה קיבל הנציג הסבר על התהליך שבו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תתקבל בהתאם לנהלים – בדיוק כפי שנמסר לציבור בישראל”.