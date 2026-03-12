חייבים לצאת בחמישי בערב? יש טרנד חדש שיחליף את ה-FOMO

נמאס לכם מהמרוץ אחרי המסעדה הכי נכונה או האירוע שכולם מדברים עליו? אתם לא לבד. בעולם כבר מבינים שהכיף האמיתי נמצא בפיג'מה ובסלון. הכירו את ה"קינון החברתי" – הדרך החדשה לארח בלי הלחץ של "מה יגידו" ובלי לשבור את הכיס

מכירים את זה שאתם גמורים מעייפות ביום חמישי בערב, אבל אז רואים בסטורי שכולם יצאו לאיזה מקום חדש ומרגישים שמשהו אצלכם לא בסדר? ה-FOMO (הפחד להחמיץ) הזה משגע אותנו כבר שנים. אבל עכשיו, טרנד חדש שכובש את אירופה וארה"ב בשם Nesting (קינון), והוא בא להגיד לנו: "חבר'ה, הכל בסדר. הכי כיף זה בבית".

בניגוד לסגרים של הקורונה שבהם היינו חייבים להישאר בבית, ה"קינון החברתי" הוא בחירה. הרעיון הוא להפוך את הבית למבצר חברתי, אבל בגרסה הכי פשוטה שלו. לא עוד אירוח עם חמש מנות, סלטים מעוצבים וכלים של פסח באמצע השנה. הטרנד הזה מדבר על "אירוח נטול מאמץ".

חוקרים של התופעה מסבירים כי "Nesting" הוא לא התבודדות, אלא יצירה של אינטימיות אמיתית. כשאנחנו מזמינים חברים לערב של 'פיצה על השטיח' או בישול משותף במטבח, אנחנו מורידים את המסיכות. וזה הרבה יותר מחזק מכל יציאה לבר רועש.

הקינון החברתי מפחית את רמות החרדה החברתית. כשאנחנו בטריטוריה שלנו, עם האנשים הקרובים אלינו, בלי הצורך להרשים – המוח משחרר חומרים שמרגיעים אותנו באמת.

בעולם הדתי, המושג הזה יושב בול על "סעודה שלישית" או ערב שבת משפחתי. חז"ל כבר אמרו במסכת שבת: "הכנסת אורחים גדולה מקבלת פני שכינה". אבל שימו לב – הגדולה היא בחיבור בין האנשים, לא בגודל של המנה האחרונה. הטרנד הזה מזכיר לנו שהבית שלנו הוא "מקדש מעט", והאנשים שאנחנו מכניסים אליו הם אלו שנותנים לו את המשמעות.