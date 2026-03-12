השמאל הקיצוני באבל: "הפצ"ריה נפלה"

איש השמאל הקיצוני, יריב אופנהיימר, תוקף בחריפות את הפרקליט הצבאי הראשי לאחר הזיכוי בפרשת שדה תימן וסגירת תיק ז'אבו ארליך. "הוא חלק מההפיכה המשטרית"

החלטת התביעה הצבאית לסגור את התיקים נגד לוחמי "כוח 100" בפרשת שדה תימן, לצד החלטות משפטיות נוספות מהתקופה האחרונה, מעוררות זעם רב בשמאל הקיצוני. איש השמאל והפעיל החברתי יריב אופנהיימר יצא היום (ה') במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד הפרקליט הצבאי הראשי (הפצ"ר), אלוף איתי אופיר.

"הפצ"ריה נפלה"

בפוסט חריף שפרסם, טוען אופנהיימר כי החלטותיו של הפצ"ר אינן מקצועיות אלא חלק משינוי פוליטי עמוק במערכות האכיפה. "למה ציפתם?", תהה אופנהיימר בציניות, "שהוא לא יסגור את תיק שדה תימן?".

לדבריו, סגירת התיק בפרשת שדה תימן היא חוליה בשרשרת של החלטות שלטענתו נועדו לרצות את הדרג המדיני והימני. הוא הזכיר בדבריו גם את סגירת התיק בעניינו של ז'אבו ארליך ז"ל ואירוע מותו של הלוחם גור קהתי ז"ל, כדוגמאות למה שהוא מכנה "נפילת המערכת".

האשמה: "חלק מההפיכה המשטרית"

אופנהיימר לא הסתפק בביקורת על התיקים עצמם, אלא כרך את דמותו של אלוף איתי אופיר למהלכי הממשלה. "איתי אופיר הוא חלק מההפיכה המשטרית", קבע אופנהיימר בנחרצות, "הפצ"ריה נפלה".