"תצאו זכאים לחלוטין": הרב שחזה את זיכוי לוחמי כוח 100

הפצ"ר איתי אופיר הודיע היום כי כתב האישום נגד לוחמי כוח 100, בדיוק כפי שחזה הרב איתו הם נפגשו בעיצומה של החקירה

כפי שחזה הרב מאיר מאזוז זצ"ל, ראש ישיבת 'כיסא רחמים', לוחמי המילואים של כוח 100 מפרשת שדה תימן נוקו מכל אשמה. הפצ"ר, אלוף איתי אופיר, הודיע היום (ה') על החלטתו לבטל את כתבי האישום נגד חמשת הלוחמים, מהלך שמביא לסיומה את אחת הפרשות השנויות במחלוקת בתולדות צה"ל.

התחזית של הרב: "מה עשיתם? הכיתם את האויב"

כזכור, בעיצומה של הסערה המשפטית ובזמן שהלוחמים היו נתונים תחת מעצר ותנאים מגבילים, הם עלו למעונו של הרב מאיר מאזוז זצ"ל כדי להתייעץ ולהתברך. בתיעוד מאותו מפגש, נראה הרב כשהוא מחזק את ידיהם באופן נחרץ.

"תצאו זכאים לחלוטין", אמר להם אז הרב בביטחון. "מה עשיתם? הכיתם את האויב, אז מה? הכל טוב. בכל מדינה אחרת היו נותנים לכם פרס". דבריו של הרב, שנפטר מאז, הפכו היום עבור הלוחמים ומשפחותיהם לנבואה שהתגשמה במלואה.