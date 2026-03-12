מכה לציר האיראני: חוסל מפקד "האמאם חסין"

בתקיפה מהאוויר חוסלו גם סגן מפקד הדיוויזיה, אחראי מערך הכטב"מים ומפקדים נוספים. הדיוויזיה פעלה בשיתוף חיזבאללה והייתה מעורבת בשיגורים לעבר יישובי הצפון

חיל האוויר תקף במהלך הלילה (רביעי לחמישי) מטרות בלבנון וחיסל את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית "האמאם חסין". התקיפה בוצעה בהכוונת אגף המודיעין, ובמסגרתה חוסלו גם בכירים נוספים במערך הפיקוד של הדיוויזיה.

לפי צה"ל, דיוויזיית "האמאם חסין" מהווה כוח צבאי המשמש את כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים לחיזוק הציר האיראני ולהפעלת כוח נגד ישראל. הדיוויזיה משמשת מסגרת הפעלה מבצעית הכוללת אלפי פעילים ממדינות שונות במזרח התיכון ופועלת בתיאום עם ארגון הטרור חיזבאללה.



בצה"ל מציינים כי במהלך מבצעי "שאגת הארי" ו"חיצי הצפון" לקחה הדיוויזיה חלק פעיל בלחימה, והוציאה לפועל מתווי טרור משטח לבנון לעבר ישראל. בין היתר כללו הפעולות שיגורי כלי טיס בלתי מאוישים וירי טילים לעבר יישובי הצפון.

טבאג'ה שימש לאורך השנים בתפקידים צבאיים שונים בארגון חיזבאללה ובדיוויזיה עצמה. בעבר כיהן כסגן מפקד הדיוויזיה, ולאחר חיסול מפקדה הקודם, ד'ו אלפקאר, במהלך מבצע "חיצי הצפון", מונה לעמוד בראשה.

על פי צה"ל, הוא היה מעורב גם בתהליך שיקום יכולותיו של חיזבאללה לאחר הפגיעה בארגון, וקיים קשרים עם גורמים בכירים בציר האיראני.

באותה תקיפה חוסלו גם המחבלים ג'האד אלספירה, סגן מפקד הדיוויזיה, וסאג'ד אלהנדסה, האחראי על מערך הכטב"מים בדיוויזיה, לצד מפקדים נוספים. בצה"ל מציינים כי הפעולה מהווה פגיעה נוספת במערכי הפיקוד והמבצעים של הכוחות הפועלים נגד ישראל מגבול הצפון.