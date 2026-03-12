"בלתי מנוצחים": הבית הלבן בהטרלה נוספת לאיראנים

סרטון חדש של הבית הלבן הציג את המתקפות האמריקניות נגד איראן כחלק ממשחק "Wii Sport". צפו

כמעט שבועיים לתוך מבצע "זעם אפי", בארה"ב ממשיכים להטריל את האיראנים, כאשר הבית הלבן פרסם הערב (חמישי) ברשתות החברתיות סרטון חדש אשר הציג את התקיפות האמריקניות נגד משטר האייתוללות כמשחק וידאו.

בפתח הסרטון מוצג תפריט קונסולת ה-Wii המיתולוגית, עם קליפים ממשחקי ספורט שהופכים לפיצוצים והשמדת היעדים האיראניים. בתום הסרטון מוצג הכיתוב "בלתי מנוצחים".

כזכור, לאורך השבוע האחרון נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והבית הלבן פרסמו סדרה של סרטוני תדמית בהם הוצגו מסרי ניצחון מתקרב כנגד איראן. בסרטון האחרון שפורסם בתחילת השבוע נשמא טראמפ אומר כי "המשטר הזה ילמד מהר מאוד כי זה רעיון גרוע מאוד לאתגר את ארצות הברית".

מיד אחריו נשמע מזכיר המלחמה, פיט הגסת', מאיים:"אנחנו מזכירים לכל העולם, אם אתה תהרוג אמריקאים, אנחנו לא נשחק איתך משחקים, אנחנו נמצא אותך, נצוד אותך, ונהרוג אותך ללא היסוס". ואחריו נשמע מזכיר המדינה רוביו מסביר בנחרצות: "איראן מונהגת על ידי קיצוניים דתיים, שרוצים לבנות חומה של נשק שמאחוריה יוכלו לבנות פצצות אטום, הנשיא קבע שלא ניתן לזה לקרות".