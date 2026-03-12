אוהד לויטה: "הכי נהניתי בהולנד אין את הלחץ כמו בישראל"

בגיל 40 אוהד לויטה, ממשיך לעמוד בשער של בני יהודה, ואחרי קריירה מפוארת בליגת העל וגם בחו"ל הוא אומר בפודקאסט "הקול בראש' עם אלון סגל: "אנשי המקצוע מעריכים אותי יותר מהקהל ומהתקשורת"

הקול בראש- פודקאסט הספורט של סרוגים. והשבוע הפגשנו את אלון סגל לשיחת עומק עם אוהד לויטה - אחד השוערים הוותיקים והמוערכים בכדורגל הישראלי.

סגל, בעצמו מנטליסט ספורט הפועל כיום בקבוצות ליגת העל, פגש את לויטה לראשונה בכלל כאוהד כדורגל ביציעי כפר סבא, כשזה עשה את צעדיו הראשונים בשער הקבוצה.

השניים נפגשו שוב כעבור שנים רבות, כשסגל שימש כיועץ מנטלי בקבוצת הפועל חדרה ולויטה – כמו עוף החול – שב לעמדת השוער הראשון והוביל את הקבוצה להישארות דרמטית בליגה.

מה גורם לשוער בגיל 40 להמשיך לעמוד בשער?

לויטה, שמעיד על עצמו כשוער שחזר מהכל – פציעות, מאמנים שפקפקו, קאמבקים בלתי אפשריים ושנים בצמרת – מעניק השראה לכל אוהד ושחקן צעיר.



כיום הוא מגן על שערה של בני יהודה תל אביב, רשם הופעות גם במכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי נתניה, הפועל באר שבע וגם מעבר לים כלגיונר באימוניה ניקוסיה הקפריסאית ובואלבייק ההולנדית, מספר בפתיחות על הדרך הארוכה שעבר: מהנבחרת הצעירה, דרך הרגעים הקשים של פציעות, השיאים, הגביעים, והרדיפה אחרי מקום מרכזי בקבוצות הגדולות.

“בגיל 40, אחרי שהספקת כמעט הכל בכדורגל הישראלי, מה גורם לך להמשיך לקום בבוקר ולהוביל?” – על השאלה הזו צולל איתו סגל והשניים חושפים את סודות החוסן המנטלי, ההתמודדות עם לחץ, והתשוקה שלא נגמרת למשחק.

בשיחה מאשים לויטה כי "אנשי מקצוע מעריכים אותי יותר מהקהל והתקשורת" וטוען כי התקופה הטובה בחייו הייתה בהולנד, "אין את הלחץ כמו בישראל. יש שם פרופורציות נכונות".