החורף חוזר בגדול: קור, גשם, רעמים ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך באופן קיצוני. תחול עלייה ניכרת בטמפ' וישרור אובך בכל הארץ מלווה בסופות חול. ביום ראשון - מהפך חד.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. לקראת ערב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במהלך הלילה הגשם והרוחות יתחזקו ברוב אזורי הארץ ויעשה אביך.
יום שבת: ברוב אזורי הארץ ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. ינשבו רוחות עזות, ישרור אובך ובדרום הארץ יתחוללו סופות חול. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והלחות תעלה. יום שני: מעונן חלקית. עד שעות הצהרים בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
