מהפך קיצוני: גשם, אובך ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה בטמפ' וישרור אובך ברוב אזורי הארץ. במקביל ירדו גשמים וקיים חשש לשטפונות.
יום חמישי: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות ועדיין יהיה שם אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. לקראת ערב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק בהדרגה.
יום שבת: ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות חזקות וישרור אובך. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ הגשם יתמעט.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. במישור החוף ובשפלה ינשבו רוחות צפון מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות.
תגובות