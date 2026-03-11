דרמטי: זו ההחלטה בבקשת החנינה של נתניהו

מחלקת החנינות קיבלה היום החלטה בעניין בקשת החנינה של נתניהו. זו חוות הדעת הדרמטית שלה

חוות הדעת של מחלקת החנינות הועברה היום (רביעי) לשר עמיחי אליהו וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. מחלקת החנינות הודיעה כי היא מתנגדת לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דווח כעת (רביעי) בחדשות 12.

חוות הדעת בחנה שתי שאלות מרכזיות. האם בנסיבות העניין יש לנשיא המדינה בכלל סמכות לתת לנתניהו חנינה. והשאלה השנייה ככל שיש לו סמכות והאם במקרה זה יש מקום להפעיל את הסמכות הזאת. מחלקת החנינות קבעה כי התשובה לשתי השאלות תשובה שלילית.

מחלקת החנינות קבעה כי יש קושי, במקרה זה, לנשיא להפעיל את סמכותו לתת חנינה בין היתר בשל העובדה שמשפטו של נתניהו מתנהל והוא לא הביע חרטה.