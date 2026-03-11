החרם הבלגי: ארגונים בבלגיה מארגנים אירוויזיון פרו פלסטיני

מכה נוספת לישראל באירוויזיון והפעם מצידה של בלגיה. ארגונים במדינה הודיעו כי הם מתכוונים לקיים תחרות אירוויזיון אלטרנטיבית במחאה על השתתפותה של ישראל.

תאגיד השידור הבלגי פרסם היום (רביעי) כי במהלך חודש מאי עתידה להתקיים בלגיה תחרות אירוויזיון אלטרנטיבית, כאות סולידריות עם הפלסטינים וכמחאה נגד ישראל. מדובר ביוזמה של ארגונים בבלגיה שיוצאים נגד ישראל ורצח העם המתבצע בעזה ובגדה.

לדבריהם הם מסרבים לתת במה לרצח העם והסבירו כי אם איגוד השידור האירופאי לא יפעל בנושא, הם יקימו לעצמם במה נוספת . כוונת המארגנים לקיים את התחרות במקביל לשידור תחרות האירוויזיון הרשמית תחת השם ""מאוחדים למען פלסטין". האירוע מתוכנן להתקיים באולם הקונצרטים בבריסל, בהשתתפות אמנים מבלגיה (שייצגו בעבר את בלגיה בתחרות) וכן תהיה נציגות של אמנים פלסטינים.

יש לציין כי איגוד השידור הבלגי אישר את השתתפותה של בלגיה בתחרות הרשמית אך הודיע כי לא יישלח צוות לסיקור האירוע.

מאז ה7 באוקטובר ישראל ספגה ביקורת רבה השתתפותה בתחרות מצד מדינות שקראו להחרים ולבטל את השתתפותה. כמו כן ספרד, אירלנד, איסלנד, הולנד וסלובניה הודיעו כי הם פורשות מהתחרות השנה כאות מחאה על פעילות ישראל בעזה. סערה נוספת התרחשה רק לפני מספר ימים כאשר איגוד השידור האירופי נזף בנציגת שבדיה שקראה להדרת ישראל מהתחרות. "הזכרנו לאמנית את האחריות החלה עליה", נמסר מהאיגוד.

בראיונות לתקשורת המקומית הצהירה הזמרת כי לדעתה "ישראל לא צריכה להשתתף בתחרות" בשל המלחמה. דבריה עוררו זעם בקרב המשלחת הישראלית ואף הגשת תלונה מטעם תאגיד השידור של כאן.







