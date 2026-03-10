סערת שבדיה באירוויזיון: ה-EBU נזף בזמרת האנטי-ישראלית

איגוד השידור האירופי (EBU) פרסם הבוקר הצהרה רשמית חריגה בעקבות דבריה של פליסיה, נציגת שבדיה לתחרות שתיערך בווינה, שקראה להדרת ישראל מהתחרות. "הזכרנו לאמנית את האחריות החלה עליה", נמסר מהאיגוד

חודשיים לפני האירוויזיון סערה פוליטית חדשה בין ישראל לשבדיה: הדרמה החלה מיד לאחר זכייתה של הזמרת פליסיה בקדם השבדי (ה"מלודיפסטיבלן") עם השיר "My System".

בראיונות לתקשורת המקומית הצהירה הזמרת כי לדעתה "ישראל לא צריכה להשתתף בתחרות" בשל המלחמה. דבריה עוררו זעם בקרב המשלחת הישראלית וגררו תלונה מצד תאגיד השידור "כאן".

בהצהרה שפורסמה היום (שלישי), הבהיר איגוד השידור האירופי כי נוצר קשר עם רשת השידור השבדית SVT כדי להבטיח שהאמנית מבינה את כללי האתיקה.

"על המשתתפים חל איסור לנצל את האירוויזיון ככלי פוליטי או ליצור מחלוקות המסיטות את הפוקוס מחגיגת המוזיקה", נכתב. בארגון הדגישו כי הקוד האתי מחייב "כבוד הדדי בין אמנים", רמז עבה להתבטאויותיה הישירות של פליסיה נגד הנציג הישראלי, נועם בתן.

למרות הנזיפה, פליסיה טרם חזרה בה מדבריה ואף ציינה בראיונות המשך כי היא ואיגוד השידור "רואים את הדברים אחרת". בשלב זה לא נראה כי ינקטו נגדה צעדים שימנעו את השתתפותה, אך באיגוד השידור האירופי מבהירים כי ימשיכו לעקוב מקרוב כדי לשמור על "ניטרליות האירוע".