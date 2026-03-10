לא רק טייסים: הרמטכ"ל משבח את טכנאי חיל האוויר

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף ונתן את הקרדיט לטכנאים: "המכונה האופרטיבית הזאת של חיל האוויר לא יכולה לעצור, היא צריכה לעבוד כל הזמן"

הרמטכ״ל אייל זמיר ביקר היום (שלישי) בבסיס חיל האוויר ׳תל-נוף׳ יחד עם מפקד הבסיס, תת-אלוף ש' ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיבל הרמטכ"ל סקירה מבצעית על פעילות, היערכות ומוכנות הטייסות והיחידות השונות.

דובר צה"ל

בנוסף, זמיר שוחח עם לוחמי צוותי האוויר, מפעילי הכטמ"ם וטכנאי הבסיס והביע את הערכתו על פועלם בשגרה בכלל ובמבצע 'שאגת הארי' בפרט.

"בשם כל עם ישראל - אתם מדהימים, אתם עושים עבודה מעולה, אני יודע שאתם עושים אותה סביב השעון" אמר זמיר ללוחמים. "הצוותים הטכנים, בלעדיכם לא ניתן היה להשלים כל-כך הרבה משימות. המכונה האופרטיבית הזאת של חיל האוויר לא יכולה לעצור, היא צריכה לעבוד כל הזמן - משימה רודפת משימה".

לדבריו, "אנחנו עושים פה הרבה משימות בצורה מדהימה. ׳רכבות אוויריות׳ שתוכננו לפני חודשיים יוצאות עכשיו לדרך ופוגעות במטרות בצורה מאוד מדויקת. יש פה ׳רכבות קליע׳, רכבות שמתפרצות מהר - רכבות שהולכות כל אחת למשימות שלה. הצטברות הרכבות יוצרת לנו בסופו של דבר את היכולת לנצח, להביס את האויבים שלנו ולהגיע אליהם לפני שהם מגיעים אלינו".

"יש פה עוד אתגרים גדולים, אסור לרגע להיתפס לשאננות" הבהיר בסיכום. "אני בטוח בכם, אני בטוח בחיל האוויר, אני בטוח בצה״ל שידע לנוע קדימה בעוצמה גדולה, באמונה גדולה, להושיע את עם ישראל ולנצח במלחמה הזאת. תודה לכם ובהצלחה במשימות".