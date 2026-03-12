יוסי יהושע: "צה"ל עשה אתמול טעות"

הפרשן הצבאי הבכיר יוסי יהושע, מתייחס לשעות הדרמטיות שעברו אמש על אזרחי ישראל, ואמר כי הצבא עשה טעות בהתנהלות שלו

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, התייחס לאירועי אמש מול ארגון הטרור חיזבאללה ואמר כי ישראל עשתה טעות גדולה בכל מה שקשור להתנהלות שלה. יהושע מתכוון, כאמור, להתראות המקדימות על כך שחיזבאללה מתכנן לירות מטח גדול לישראל, אך הצבא לא פעל כדי למנוע אותו. בסופו של דבר נורו לעבר יישובי הצפון מאה רקטות במטח אחד.

יהושע סבור כי צה"ל טעה אתמול בהתנהלות מול חיזבאללה. לדבריו, אם הייתה התרעה – היה צריך היה לטפל בה בתקיפה מקדימה, וכמובן לא לתת לראשי הרשויות להוביל את האירוע".

יהושע ציין כי עד עם כלביא חיזבאללה אכן היה מורתע. צה"ל הרג לו למעלה מ-400 מחבלים, כולל רמטכ"ל הארגון, והוא לא הגיב – אפילו לא ברקטה אחת.

אבל בצה"ל זיהו בחודשים האחרונים שקצב השיקום של הארגון גובר על קצב התקיפות. לכן הוכנה תוכנית מלחמה – "הנבוט" המפורסם שניתנה לה שם קוד שמשום מה אסור בפרסום.

יהושע ציין כי על פי התכנית, זו הייתה אמורה להיות מהלומה קשה ומפתיעה נגד בכירי הארגון ומערכי הירי שלו. הרעיון המרכזי היה לייצר עריפה משמעותית של צמרת הארגון, לפגוע בפיקוד ובשליטה, ביכולת האש ובכוחות רדואן על גדר הגבול עם ישראל.

לדבריו, התוכנית נדחתה על ידי הדרג המדיני פעמיים – בדצמבר ובתחילת ינואר. לגבי אחד המועדים הסיבה הייתה מוצדקת; לגבי השני – איני יודע

בינתיים. המלחמה מול איראן טרפה את הקלפים, יתרון ההפתעה אבד - ורוב המשאבים הופנו לזירה החשובה בטהרן. יהושע הדגיש כי כעת מתלבטים בכובד ראש האם וכמה משאבים להסיט מאיראן לחזבאללה.