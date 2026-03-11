השירות המטאורולוגי: דבר כזה לא קרה 40 שנה

השירות המטאורולוגי סיכם את העשרת הראשונה של חודש מרץ, וקבע כי מדובר בשיא של 40 שנים

השירות המטאורולוגי מסכם את עשרת הימים הראשונים של חודש מרץ 2026, וקובע כי הם היו הקרים ביותר ב-40 השנים האחרונות, בעיקר בלילות ובעיקר במישור החוף ובעמקים.

על פי השירות, העשרת הראשונה של מרץ (עשרת הימים הראשונים בחודש) הייתה קרה משמעותית מהממוצע הרב שנתי לתקופה זו. והדבר בלט במיוחד בטמפרטורות המינימום במישור החוף, השפלה והעמקים. באזורים אלה העשרת הראשונה של מרץ השנה היתה נמוכה מהממוצע הרב שנתי בכ-5 מעלות. זוהי העשרת הקרה ביותר בחורף הנוכחי . באזורי ההרים העשרת הראשונה של מרץ קרה מהממוצע ב-3 עד 4 מ"צ.

בנוסף, בהשוואה לחודש מרץ בעבר ובהתייחס לטמפרטורות המינימום הממוצעות במישור החוף ובעמקי הצפון, זוהי העשרת הקרה ביותר מאז 1985 והיא אף קרה יותר מהעשרת השניה של מרץ 2022. בנגב ובערבה נמדדה לאחרונה במרץ עשרת עם מינימום ממוצע נמוך יותר ב-1993. גם טמפרטורות המכסימום היו נמוכות משמעותית מהממוצע בעשרת זאת בכב-2 עד 3 מ"צ ברוב חלקי הארץ.