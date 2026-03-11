דיווח: ארה"ב עשויה להצטרף לתקיפות בלבנון

גורם ישראלי מסר הערב (רביעי) כי ארה"ב עשויה להצטרף לתקיפות אוויריות נגד חיזבאללה, כך דווח באל חדת'.
הערב היה מותח במיוחד בגבול הצפון, כאשר חיזבאללה ירה כ-150 רקטות, רובן יורטו ומספר אנשים נפצעו קל בלבד.
חיזבאללה הכריז באופן רשמי על פתיחת מבצע נגד ישראל, ובתגובה חיל האוויר תקף מטרות ברובע הדאחייה שבלבנון.
דובר צה"ל מסר: "צה״ל החל ברגעים אלו, בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות. מאמצי היירוט נמשכים בכל עת.
צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני. צה״ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום".
