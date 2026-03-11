דיווח: ארה"ב עשויה להצטרף לתקיפות בלבנון

לילה לא שקט בצפון עם לא פחות מ-150 רקטות שירה חיזבאללה לעבר ישראל. בתוך כך דווח על האפשרות שארה"ב תצטרף לתקיפות הישראליות בלבנון