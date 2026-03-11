דובר צה"ל בערבית באזהרה דחופה לתושבי הדאחייה

דובר צה"ל בערבית אל״ם אביחי אדרעי, מסר הערב (רביעי) אזהרת פינוי דחופה לתושבי רובע הדאחייה.

בהודעה נמסר: "לאור פשעי ארגון הטרור חיזבאללה צה"ל יפעל בזמן הקרוב באופן עצים מאוד כנגד נכסיו, פעיליו ואמצעי הלחימה שלו. למען שמירה על ביטחונכם, צה"ל מפציר בכם להתפנות במיידי.

הימצאותכם בקרבת כל תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה, מהווה סיכון עבורכם ועבור בני משפחתכם, תתפנו במיידי ושמרו על חייכם. אין לחזור לדאחייה עד להודעה חדשה!".

מוקדם יותר היום חיזבאללה שיגר כ-100 רקטות לעבר צפון הארץ. במטח הכבד נפצעו 2 אנשים באורח קל.