פרופ' מודריק חטף עשרות קללות ברשת. זו הסיבה

חוות הדעת של מחלקת החנינות הועברה היום (רביעי) לשר עמיחי אליהו וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. מחלקת החנינות הודיעה כי היא מתנגדת לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חוות הדעת בחנה שתי שאלות מרכזיות. האם בנסיבות העניין יש לנשיא המדינה בכלל סמכות לתת לנתניהו חנינה. והשאלה השנייה ככל שיש לו סמכות והאם במקרה זה יש מקום להפעיל את הסמכות הזאת. מחלקת החנינות קבעה כי התשובה לשתי השאלות תשובה שלילית.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס, פרופ' עודד מודריק, טען ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), כי הנשיא מוסמך לבטל את משפט נתניהו - וספג מטח של מאות תגובות זועמות.

‏בדבריו כתב מודריק: "אין מחלוקת שלנשיא יש סמכות לחון אדם שהורשע. מקל וחומר שסמכותו לבטל הליך בטרם הרשעה. משעה שיש לו סמכות (כוח) להתערב בהכרעה שיפוטית ולבטל אותה בוודאי שיש לו סמכות (כוח) לבטל משפט באופן שאינו מתערב בהחלטה שיפוטית".

בתגובה, משפטנים רבים, עורכי דין ואנשי אופוזיציה תקפו אותו בחריפות. עו"ד ברק כהן תקף בבוטות: "דביל כמוך היה שופט מחוזי? אתה מבין בכלל מה אתה כותב?", העיתונאי חן מענית פסק בקצרות: "כבודו, אתה טועה ומטעה".

אור כרמי תקף: "ערב טוב פרופ׳ מודריק, ‏האם לדעתך הלייקים שתקבל בטוויטר מביביסטים נבערים, ואולי הראיון הנלווה לכך בערוץ 14 ובגלי ישראל - מהווים תמורה הולמת לכך שתפרסם ציוץ שכל אדם בעל השכלה משפטית מינימלית מבין שהוא מטופש ומתרפס בפני שמש העמים, ובכך תאבד את שארית מעמדך כמשפטן שהיה בעבר מוערך?".

העיתונאי ג'וש בריינר כתב: "מדהים שאין עניין שקשור לנתניהו שלא תתן לו הכשר", מודריק השיב לו: "מניין לך? בדקת את כל תגובותיי לעניינים שקשורים בנתניהו? אולי תאמר לי היכן מצאת את כל תגובותיי? או שמא השלכת אמירה "מן המותן" שאין לה ביסוס. היית יכול לומר שמעולם לא ראית תגובה שלי שאינה מגוננת על נתניהו. זו אפשרות שמשליכה על "שדה ראיה" מצומצם".