חיזבאללה בהודעה רשמית: פתחנו במבצע נגד ישראל

אחרי שירו מעל 100 טילים לישראל, בארגון הטרור הודיעו על פתיחת מבצע נגד ישראל

אחרי שירה מעל 100 רקטות לצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה הודיע הערב (רביעי) כי הוא פתח במבצע נגד ישראל. את המבצע הוא כינה באותו שם שארגון הטרור חמאס קרא למבצע "צוק איתן".

מוקדם יותר דובר צה"ל, אפי דפרין התייחס להתפתחויות האחרונות בזירה הצפונית, ברקע מטחי הרקטות ששוגרו מלבנון ואיראן לעבר יישובים בגליל ובצפון הארץ.

בהצהרה שמסר אמר דובר צה"ל כי בצבא נערכים לאפשרות שהלחימה תימשך זמן ממושך. "אנחנו נערכים להתארכות המלחמה ככל שיידרש", אמר, והוסיף כי לצה"ל קיימת תוכנית פעולה מסודרת להמשך הפעילות".

המטחים היו משולבים מאיראן ומלבנון ולראשונה ארגון הטרור ירה עשרות טילים לכיוון ישראל.