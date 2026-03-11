בזמן שבישראל ובעולם מדברים על פירוק נשק, בלבנון לועגים וטוענים כי הארגון מחזיק בבונקרים ובמחסני נ"ט אסטרטגיים. מנגד, צה"ל לא לוקח סיכונים: חטיבת מילואים מובילה שלחמה ב"חיצי הצפון" התמקמה בגזרה המערבית.

דיווחים מטרידים מגיעים מכלי התקשורת הלבנוני "אלנשרה", שם נטען כי ארגון הטרור חיזבאללה עדיין מחזיק בנכסים אסטרטגיים משמעותיים למרות הלחימה הממושכת.

על פי הדיווח, הארגון מחזיק בבונקרים תת-קרקעיים, מחסני טילים ומערכי טילים נגד טנקים מתקדמים. בלבנון טוענים כי למרות המכות הקשות שספג הארגון מידי ישראל, הוא הצליח לשקם רבים מהמערכים שנפגעו כתוצאה מהתקיפות.

בכלי התקשורת הלבנוני בחרו ללגלג על ההצהרות המדיניות בדבר פירוק חיזבאללה מנשקו, וטענו כי מדובר בצעד שאינו בר יישום בשטח. עוד נטען בדיוח כי בארגון הטרור משוכנעים שהרחבת אזור הביטחון בין שטח ישראל ללבנון על ידי כוחות צה"ל, תעניק להם דווקא לגיטימציה בינלאומית לפעולות הטרור שלהם. לשיטתם, מצב זה עשוי להחזיר את הגלגל לאחור לימים שלפני הנסיגה בשנת 2000.

מנגד, צה"ל ממשיך לצבור כוחות משמעותיים בגבול הצפון כחלק מחיזוק מערך ההגנה. הבוקר פרסמנו בסרוגים כי הרמטכ"ל הורה לחטיבת גולני לצאת מעזה ולתגבר את גזרת לבנון.

גולני תפעל לצד חטיבת גבעתי שתופסת את הקו וספגה נפגעים בשבוע האחרון מירי חיזבאללה.