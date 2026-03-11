לאחר שהותקף: תביעת הענק של המאמן נגד סכנין

כחודש אחרי שהתפטר לאחר שהותקף בידי אוהדי הקבוצה הערבית, שרון מימר תובע את בני סכנין בקרוב למיליון שקלים

כחודש לאחר שהתפטר מאימון בני סכנין, לאחר שהותקף בידי אוהדיה, שרון מימר תובע את הקבוצה בסכום עתק. המאמן תובע 920 אלף ש"ח, על עוגמת נפש והלנת שכר, כך על פי הפרסום היום (רביעי) בערוץ הספורט.

המאמן תובע על הלנת שכר של 35 אלף שקלים מתוך 70 אלף שהיה אמור לקבל, בנוסף לעגמת הנפש שנגרמה לו בתקיפה. כזכור לפני כחודש, הותקף מימר בידי אוהדים רעולי פנים של הקבוצה הערבית.

האירוע התרחש באימון הקבוצה אליו הגיעו עשרות אוהדים. חלק מהאוהדים שהיו רעולי פנים, קיללו ותקפו את המאמן וצוותו. המאמן והשחקנים עלו לחדר ההלבשה, שם הסתגרו. חלק מהאוהדים ניסו להגיע לחדר המאמנים, שם היה מימר לצוותו.

לאחר כשעה יצאו המאמן והצוות מלווים במשטרה. לאחר האירוע מימר יחד עם עוזר המאמן ליאור ראובן, מאמן הכושר טארק נאטור ומאמן השוערים אליעד גרף התפטרו, וכעת הם תובעים את הקבוצה.

על פי ערוץ הספורט, החישוב של התביעה כולל את שכר היסוד שלו, הוצאות הרכב, הלנת שכר, פגיעה בשמו הטוב וזכויות סוציאליות, שמגיעות לו. סכנין מנגד טוענת שהיא אפשרה לו לחזור לאמן, והוא זה שהתפטר, ולכן לא מגיע לו הפיצוי.

