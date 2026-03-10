"אני אומר את האמת בפנים גם כשלא נעים לשמוע": עומר ציפורי הוא הארז איסקוב הבא?

מאמן הכושר ומתחרה פיתוח הגוף עומר ציפורי נכנס לבית "האח הגדול". בראיון לסרוגים רגע לפני הכניסה הוא מדבר על האמונה והדת, על העימותים שיגיעו מהר - ולמה הוא חושב שיהיה דייר שנוי במחלוקת

אתמול (שלישי) התקיימה הכניסה הראשונה לבית "האח הגדול", ובין הדיירים שנכנסו אל הבית נמצא גם עומר ציפורי מרעננה - מאמן כושר, יועץ תזונה ומתחרה בינלאומי בפיתוח גוף.

רגע לפני הכניסה לבית, ציפורי התראיין ל"סרוגים" וסיפר על הסיבות שהובילו אותו להשתתף בתוכנית, על השינוי האישי שעבר בשנים האחרונות וגם על האתגרים שהוא מצפה להם בבית, החל מהחיים עם אנשים זרים ועד ההתמודדות בלי שגרת האימונים והתזונה שהוא רגיל אליה.

"אני תמיד מחפש את האתגר הבא"

לדבריו, ההחלטה להיכנס לבית האח הגדול לא הייתה מקרית. "זה מורכב מכמה סיבות", סיפר. "חלק מזה נובע מהמקום שלי כמתחרה בפיתוח גוף שמתחרה בארץ ובחו"ל. אני תמיד אוהב לצאת מאזור הנוחות ולחפש את האתגר הבא".

לדבריו, לצד האתגר האישי, הכניסה לבית קשורה גם לשינוי שעבר בחייו. "הייתי ילד לא פשוט - חסר משמעת עצמית וסבלנות. עבדתי הרבה על המידות האלה, והיום אני מרגיש הרבה יותר בשליטה. עכשיו אני רוצה לבחון את זה גם בסביבה מורכבת כמו בית האח הגדול".

"יש בי גם מנטור וגם שטותניק"

כשנשאל איזה סוג דייר יהיה בבית, ציפורי אמר כי הוא מאמין שיש בו שילוב של שני צדדים שונים.

"יש בי את הצד של המנטור, הקואוצ'ר - זה שמכניס לפרופורציות ונותן מוטיבציה. אבל מצד שני יש בי גם את הילד השטותניק שאוהב לצחוק ולעשות שטויות. נראה איך זה ישתלב בבית".

עם זאת, הוא מודע לכך שלא כולם בהכרח יאהבו אותו על המסך. "אני לא בטוח שכולם יאהבו אותי, וזה בסדר. יהיו כאלה שיתחברו יותר וכאלה שפחות, ואני שלם עם זה".

תמות הניצחון של עומר ציפורי בתחרות מר יוניברס הטבעיים באירופה. צילום: מתוך האתר של עומר ציפורי.

"אני אדם של פתרונות, לא של תלונות"

ציפורי גם סיפר עם אילו סוגי דיירים יהיה לו קשה להסתדר. "יש אנשים שכל הזמן מתלוננים ומביאים אנרגיה שלילית. אני בן אדם אופטימי. מבחינתי כל דבר זה 'יאללה, בוא נראה איך עושים'. אני יותר אדם של פתרונות".

עוד סוג של אנשים שקשה לו איתם, לדבריו, הם כאלה שמדברים יותר משהם מקשיבים. "זה מצחיק כי גם אני קצת כזה, אבל שני אנשים כאלה יחד - זה פלוס ופלוס, יותר מידי".

"אני לא אוהב את המילה דתל"ש"

במהלך הראיון התייחס ציפורי גם לרקע הדתי שממנו הגיע, והסביר מדוע הוא פחות מתחבר להגדרה "דתל"ש".

"אני לא אוהב את המילה הזאת", אמר. "זה נשמע כאילו היום אני כופר או אתאיסט. אני בא מבית דתי, אמנם אני לא מסתובב עם כיפה ביום-יום ואין לי סממנים דתיים חיצוניים, אבל האמונה תמיד נשארה בלב".

לדבריו, הילדות בבית הדתי והלימודים במוסדות הדתיים השאירו בו חותם עמוק. "גדלנו על פרקי אבות, היינו משננים אותם בבית הספר. כל הרעיונות של להיות אדם טוב לבריות, לקנות לך חבר ולעשות לך רב - אלה דברים שהולכים איתי עד היום".

"יש דברים שלא אוותר עליהם"

לדבריו, גם אם אורח החיים שלו כיום שונה, חלק מהערכים והמנהגים שליוו אותו מהבית הדתי נשארו איתו עד היום.

"יש דברים שאני עושה עד היום מבחינת מצוות ואמונה. אני לא אוהב הגדרות, אבל אפשר לקרוא לזה מסורתי", אמר.

ציפורי סיפר כי יש גם מנהגים מסוימים שמלווים אותו מאז הילדות והוא מקפיד עליהם עד היום. "מאז שאני ילד אני לא מסוגל להתחיל את היום בלי נטילת ידיים. זה משהו שהולך איתי עד היום. גם 'מודה אני', תפילין ודברים מהעולם הזה - זה חלק ממני".

לדבריו, גם בבית האח הגדול הוא מתכוון לשמור לפחות על חלק מהמנהגים הללו. "אלה אולי דברים קטנים, אבל הם מאוד חשובים לי".

עומר ציפורי צילום: רן יחזקאל

"כנראה שאכנס לעימות די מהר"

כשנשאל כמה זמן ייקח עד שייכנס לעימות הראשון בבית, ציפורי לא היסס. "יומיים", אמר בחיוך - והודה כי כנראה לא ייקח הרבה זמן עד שזה יקרה. עם זאת, הוא הדגיש כי אינו מגיע במטרה לריב: "אני תמיד בא בטוב ועם כוונה לשלום עם כולם, אבל אם משהו מפריע לי – אני לא שומר בבטן. אני אומר את מה שיש לי להגיד ועומד על העקרונות שלי".

"אני חושב שאהיה דייר שנוי במחלוקת"

בסיום הראיון נשאל כיצד לדעתו ייתפס בעיני הצופים. "אני חושב שאהיה דייר שנוי במחלוקת", אמר. "אני אומר את האמת בפנים, גם כשלא תמיד נעים לשמוע אותה. לא כולם מסכימים עם הדעות שלי - וזה בסדר".



