מכה לכיס: ירדן החליטה להקפיא את יצוא הירקות לישראל למשך עשרה ימים, במטרה להוריד את המחירים בשוק המקומי. החשש: המחסור יובילו להתייקרות משמעותית בישראל

זירה נוספת של המלחמה? בעוד מערכות הביטחון מרוכזות בלחימה בחזיתות השונות, נראה כי גם במישור הכלכלי ובזירת יוקר המחיה נרשמת החרפה ביחסים עם העולם הערבי.

על פי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, ממשלת ירדן קיבלה החלטה לעצור באופן מיידי את ייצוא הירקות הבסיסיים לישראל.

ההחלטה, שצפויה לעמוד בתוקפה לפחות בעשרה הימים הקרובים, מוסברת בירדן כצעד פנימי שנועד להוריד את מחירי הירקות בממלכה, שזינקו לאחרונה. עם זאת, בעיתוי הנוכחי, המהלך מהווה מכה נוספת לצרכן הישראלי, שנאלץ להתמודד ממילא עם שיבושים באספקה חקלאית בשל הלחימה בצפון ובדרום.

חשש ממחסור על המדפים

גורמים בענף השיווק מציינים כי ירדן משמשת כ"צינור חמצן" משמעותי עבור השוק הישראלי, במיוחד בתקופות של מחסור בתוצרת מקומית. הפסקת הייצוא, גם אם לזמן קצר, עלולה ליצור וואקום בשווקים ולהוביל לעליית מחירים חדה של מוצרי יסוד כמו עגבניות, מלפפונים ופלפלים.

לדברי מומחים, הבעיה מחריפה בשל קשיי הלוגיסטיקה הקיימים ממילא תחת אש. צמצום המקורות המיובאים מקשה על שמירת יציבות המחירים, ובמשרד החקלאות עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות כדי לבחון מקורות ייבוא חלופיים.

לחץ כלכלי או מדיני?

למרות שהנימוק הרשמי של עמאן הוא כלכלי-פנימי, בישראל יש מי שרואה בצעד זה חלק מהמתיחות המדינית הגוברת מול ירדן על רקע המשך המלחמה. המהלך מצטרף לקולות הגוברים בממלכה הקוראים להטלת סנקציות כלכליות על ישראל.

האם נראה בקרוב זינוק במחירים בחנויות? בשלב זה נראה כי אם לא יימצא פתרון מהיר או מקור ייבוא חלופי - טורקיה לא רלוונטית אז אולי יוון או איטליה, סל הקניות של המשפחה הישראלית לקראת השבועות הקרובים עשוי להתייקר משמעותית.