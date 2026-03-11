הדייר הנשוי שרמז לאשתו: ייתכן שאפתח קשר עם דיירת בבית האח הגדול

דייר חדש בבית "האח הגדול" כבר מעורר סערה: אלירן דוד ביטון, שנשוי לנויה, נכנס לבית אחרי שיחה מטלטלת עם אשתו על "הרפתקה עם עצמו" ו"צומת דרכים" בזוגיות. האם מדובר במסע אישי בלבד - או ברמז למה שעלול לקרות בתוך הבית?

אחד הדיירים שנכנסו אמש (שלישי) לבית "האח הגדול" הוא אלירן דוד ביטון, בן 36, מדריך ובעלים של עסק לנהיגת אקסטרים. ביטון גדל בבית שמש וכיום מתגורר בראשון לציון, ובעבר אף חי באיטליה ודיגמן למותגים בינלאומיים.

אלא שמעבר לרקע הצבעוני שלו - דווקא הדברים שאמר על הזוגיות שלו בתעודת הזהות, הם אלה שמעוררים את מרבית הסקרנות.

צפו בתעודת הזהות של אלירן דוד ביטון

"אני בצומת דרכים - רוצה לבחון את זה"

ביטון, הנשוי לנויה, סיפר כי לפני שנכנס לבית האח הגדול הוא ניהל עם אשתו שיחה כנה במיוחד על המצב שבו הוא נמצא בחייו ובזוגיות. לדבריו אמר לה: "אני הולך להרפתקה שלי עם עצמי. זה לא אומר שאני רוצה לקום ולעזוב, אבל אני בצומת דרכים שאני חייב את זה לעצמי. אני רוצה לבחון את זה".

בהמשך הסביר גם למה החליט להיכנס לבית: "אני נכנס כדי לגלות מה קורה איתי ואיפה אני עומד - את עצמי מול עצמי, מול אשתי ומול העולם".

ביטון לא פוסל: גם כאדם נשוי הכול פתוח?

האמירות האלו נשמעות כמו רמיזה לכך שביטון עצמו לא פוסל את האפשרות שגם כאדם נשוי, במהלך השהות בבית "האח הגדול" ייתכן שיקרו לו דברים - ואולי אפילו יתפתח קשר עם אחת הדיירות.

כשהוא אומר לאשתו שהוא יוצא ל"הרפתקה עם עצמו", שהוא נמצא ב"צומת דרכים" ושהוא רוצה "לבחון את זה", הדברים נשמעים כאילו הוא כבר מכין את הקרקע לאפשרות שמה שיקרה בבית יכול לחצות גבולות.

וזה נשמע בעייתי במיוחד כשמדובר בבית האח הגדול - מקום שבו דיירים חיים יחד חודשים ארוכים, מנותקים מהעולם החיצון, ולא פעם מתפתחים בו פלירטוטים ורומנים בין הדיירים.

כעת נותר לראות האם ההרפתקה שביטון מדבר עליה תישאר אישית בלבד - או שתתפתח גם לכיוון אחר בתוך הבית.