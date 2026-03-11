כוכבי "ארץ נהדרת" נאלצו להיכנס לממ"ד - והתוצאה משעשעת

חצי מאופרים וחצי במקלט: תיעוד משעשע מהמסדרונות של 'ארץ נהדרת' חושף מה קורה כשהמציאות הביטחונית מתערבבת עם האיפור הכבד של הדמויות. מי לא ויתר על הגבות גם תחת אש?

בזמן שאיראן וגוש דן מנהלות "חילופי מסרים" בצורת טילים ואזעקות, יש כאלו שמצאו את עצמם בסיטואציה מאתגרת במיוחד: חברי נבחרת "ארץ נהדרת". רגע לפני שהם עולים הערב (רביעי) בקשת 12 לתוכנית מיוחדת שתנסה להצחיק אותנו בתוך הכאוס, האזעקה תפסה אותם בשלב הכי קריטי – שלב הטרנספורמציה.

בתיעוד משעשע מהמסדרון (או המקלט המאולתר), אפשר לראות את אלי פיניש במראה שבין גנרל איראני לאדם שפשוט ממש זקוק לטיפול פנים, כשהוא מוקף בצוות האיפור שלא מניח את המברשות גם תחת אש. לידו, תמיר בר נראה כאילו הוא מנסה להבין אם הדי פיצוצים הם חלק מהמערכון, ויניב ביטון נראה מוכן מתמיד – או לפחות חצי מוכן.

מתברר שגם כשחיל האוויר בפעולה, לצוות המאפרות והסטייליסטיות של התוכנית יש נהלים משלהן: "האזעקה לא תיגמר עד שהגבות לא יושבות ישר". הכוכבים, שרגילים להחליף דמויות בקצב מסחרר, גילו שקצת קשה לשמור על פאסון כשיש לך שכבות של סיליקון על הפנים וצריך לרוץ למרחב מוגן.

אז אם תהיתם איך נראית המלחמה מאחורי הקלעים – היא נראית כמו שילוב של סטרס, דבק פאות, והרבה מאוד הומור ישראלי שמוכיח שגם איראן לא יכולה על הכוח של "ארץ נהדרת".