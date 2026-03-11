כ"ץ: "הנהגת איראן הם פחדנים שנמלטים כמו עכברים למנהרות"

השר ישראל כ"ץ התייחס להימשכות המבצע והדגיש כי ישראל תמשיך במערכה ללא הגבלת זמן ובירך את צה"ל על הישגיו מול ההנהגה האירנית שאלפים ממנה ומחייליה נמצאים בבתי הקירור ובתי החולים

שר הביטחון, ישראל כ"ץ מבהיר כי מבצע שאגת הארי יימשך ללא מגבלת זמן עד להכרעת המערכה וכינה את ההנהגה חבורת עכברים פחדנים. את הדברים אמר בעת תדרוך, בו הציג את הישגי צה"ל מול המשטר האיראני.

השר כ"ץ, בירך את צה"ל על הישגיו ההתקפיים ובהגנה על העורף הישראלי, והוסיף כי ישראל תמשיך לפעול ולכתוש את המשטר וגם את היעדים האסטרטגיים בכל רחבי איראן.

"יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה, אנחנו נמשיך לעשות את זה וגם במטרה לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול להעיף את המשטר הזה" אמר השר. "אני רוצה להבהיר המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שיידרש עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה".

יש לציין כי הדברים עומדים בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ לפני מספר ימים כי המערכה קרובה לסיום וכי מדובר במלחמה לטווח קצר.

בהתייחסותו לנזק שנגרם להנהגה באיראן ולחייליו אמר "אלפים נהרגו, בתי הקירור ובתי החולים מלאים בכוחות הטרור".

השר הדגיש את עומק שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, וציין כי המבצע מתנהל בהובלת הנשיא טראמפ ובתיאום מלא עמו, כאשר שיחות ישירות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו מתקיימות על בסיס יומי.

את הנהגה האיראנית ששרדה כינה כץ "חבורת פחדנים שגיבורים על נשים, ילדים וזקנים שמתמחים בטבח ובירי על האזרחים שלהם". לדבריו כאשר הם נתקלים בכח אמיתי הם נמלטים כמו עכברים לתוך מנהרות כפי שעשתה הנהגת חמאס בעזה.



