היום ה-12 למלחמה: משרד החינוך בהודעה לציבור

משרד החינוך פרסם היום (ד') את נתוני ההשתתפות של תלמידי ישראל בלמידה מרחוק, כפי שנמדדו ביום שלישי האחרון. מהנתונים עולה כי למרות המצב הביטחוני והאתגרים הטכנולוגיים, המגמה נשמרת והרוב המוחלט של מוסדות החינוך בישראל מקיימים שגרת למידה מקוונת.

על פי הדיווח, כ-1.1 מיליון תלמידים (המהווים כ-69% מכלל התלמידים במערכת) לקחו חלק פעיל בשיעורים מרחוק. לצד זאת, כ-230 אלף תלמידים (14%) נרשמו כנעדרים בדיווחים הרשמיים.

חטיבות הביניים בראש, היסודי מאחור

פילוח הנתונים לפי שכבות גיל מציג תמונה מעניינת של מעורבות התלמידים:

במקום הראשון: תלמידי חטיבות הביניים עם שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר שעומד על 75% .

במקום השני: תלמידי בתי הספר ה יסודיים עם 68% נוכחות.

סוגרים את הרשימה: תלמידי החטיבות העליונות (תיכונים) עם 65% השתתפות בלבד.

במשרד החינוך מציינים בסיפוק כי כ-3,800 מוסדות חינוך, המהווים 98% מכלל המוסדות בארץ, היו פעילים במערכי הלמידה מרחוק. עוד צוין כי בלמידה האסינכרונית (מטלות עצמאיות ללא שידור חי) המגמה נותרה זהה לממוצע המוכר.

חשוב להדגיש כי הנתונים הללו אינם כוללים את מוסדות החינוך במחוז החרדי, שבו דפוסי הלמידה מרחוק מתנהלים בצורה שונה ואינם מנוטרים באותו האופן.