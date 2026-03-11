גלעד קריב מתנצל: "אני חוזר בי מהדברים"

חבר הכנסת גלעד קריב, התייחס מוקדם יותר היום (רביעי) לכספים הקואליציוניים של הממשלה וברדיו 103fm האשים אותה: "תקציב של ביזה. ההגדרה המילונית לביזה היא חטיפת רכוש וכסף בזמן מלחמה;

בדין הבין הלאומי היא מוגדרת פשע מלחמה - ולכן אומר משהו קשה: אתמול מדינת ישראל ביצעה פשע מלחמה באזרחים שלה. אתמול באישון לילה העבירו קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה כדי לממן את הכספים הקואליציוניים".





מאוחר יותר חזר בו ח"כ קריב על דבריו הקשים. "הסיפור הוא לא הכותרת, אני חוזר בי מהדברים. השאלה היא האם אנחנו בסופו של דבר מפקירים את אזרחי ישראל מסיבות פוליטיות או לא, והתשובה היא כן".