ארה"ב באזהרה חריגה לתושבי איראן

צבא ארה"ב פרסם היום (רביעי) אזהרה פומבית המופנית לכל אזרחי איראן, ובמיוחד לעובדי הנמלים, להתרחק מנמלים שבהם מתבצעת פעילות צבאית איראנית.

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל פרסם תיעוד של ציד חיילים איראנים העוסקים בשילוח כטב"מים לישראל, דקות לפני שהוציאו עוד כלי לעברנו.

"חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.

לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו לאתר שיגור במטרה לשגר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל".

עוד הוסיף דובר צה"ל: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, זאת במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".