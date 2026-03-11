פרשן ספורט משתף: נפצעתי במהלך אחת האזעקות מאיראן

פרשן הספורט של ערוצי ספורט 1 ומשתתף קבוע בפודקאסט " בית הפודיום", דור הופמן, סיפר היום (רביעי) כי נפצע בעינו במהלך אחת ההתרעות שנשמעו הלילה ברחבי הארץ בעקבות שיגורים מאיראן.

לדבריו, הוא התעורר בבהלה מתוך שינה בעקבות האזעקה, ובמהלך התנועה פגע בעינו באצבע בעוצמה. הפגיעה גרמה לקילוף חלקי של הקרנית והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

בפוסט שפרסם כתב הופמן: "נכנסתי לסטטיסטיקה של נפצעו בזמן התרעה. באחת מהן הלילה, מתוך שינה, דחפתי לעצמי אצבע לעין כל כך חזק שקילפתי לעצמי חלק מהקרנית. אני במיון עכשיו".

הופמן הוסיף כי האירוע החזיר אותו לזיכרון קשה מעברו. "חוזר 23 שנים אחורה לכשריסקתי לעצמי את העין בצבא, הייתי מאושפז חודש ועברתי שני ניתוחים", כתב.

בסיום דבריו הוסיף מסר קצר לעוקביו:"בלי עין הרע מה שנקרא. רק בריאות לכולם".