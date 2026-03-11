טראמפ: "עדיין לא סיימנו את המלאכה באיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס ללחימה מול איראן ואמר כי קיימות מטרות נוספות שניתן לפגוע בהן, והוסיף כי פעולה נוספת עשויה להתבצע גם בזמן הקרוב. לדבריו, אם מהלך כזה ייצא לפועל, איראן לא תצליח לשקם את ארצה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) לשורה של סוגיות ביטחוניות ומדיניות, ובראשן המאבק מול איראן. במהלך דבריו אמר כי המערכה מול המשטר בטהרן עדיין לא הסתיימה.

לדבריו, "עדיין לא סיימנו את המלאכה", והוסיף כי קיימות מטרות נוספות שניתן לפגוע בהן באיראן. טראמפ ציין כי פעולה נוספת יכולה להתבצע גם בזמן הקרוב, ואף אמר כי אם מהלך כזה ייצא לפועל, איראן לא תצליח לבנות מחדש את ארצה.

בהמשך התייחס טראמפ גם לפעילות הימית של איראן וטען כי במהלך פעולה שבוצעה בפרק זמן קצר הושמדו כלי שיט הקשורים למערך המיקוש של איראן. לדבריו, "חיסלנו כמעט את כל ספינות המיקוש שלהם בלילה אחד".

בנוסף תקף טראמפ את המשטר האיראני והגדיר את שנות שלטונו כתקופה ממושכת של פגיעה באוכלוסייה. לדבריו, מדובר ב"47 שנים של ניצול והרג של המונים".

טראמפ התייחס גם למצב בלבנון ואמר כי הוא אוהב את המדינה ואת תושביה, אך הוסיף כי יש צורך להיפטר מארגון חיזבאללה.

בדברים נוספים מתח ביקורת על ספרד וטען כי המדינה אינה משתפת פעולה עם נאט"ו. לדבריו, ספרד "מקבלת הגנה אך אינה משלמת את חלקה", והוסיף כי ייתכן שארצות הברית תשקול לצמצם את הסחר עמה. לצד זאת אמר כי "האנשים בספרד נהדרים, אבל המנהיגות לא".