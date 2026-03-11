בעקבות הפאניקה ברשת: ניר דבורי במסר מרגיע לציבור

הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, מתייחס לגל השמועות לפיו בשעות הקרובות ייתכן מטח גדול של טילים לעבר מדינת ישראל. מספר ראשי רשויות כבר יצאו בקריאה לתושבים להישאר בבתים ולהיצמד למרחבים המוגנים.

עם זאת, דבורי מבהיר כי לא מדובר באירוע חריג שכן כבר נורו לישראל יותר מפעם אחת מטחי טילים גדולים ממספר זירות.

דבורי הרגיע ואמר: "אין הנחיות חדשות, מעודכנות או אחרות לתושבים בעורף של מדינת ישראל בערב הזה. זה משהו שצריך להבין ולהכיר. יכול להיות שאנחנו נראה ירי מכמה זירות במקביל – כבר ראינו דברים כאלה, ויכול להיות שינסו לאתגר אותנו גם בשעות ובימים הקרובים".

הוא הוסיף ואמר: "אסור לשכוח שיש פה מערך הגנה רב-שכבתי שפרוס חזק; הוא עבד, עובד, ובסך הכל מוכיח את עצמו. יחד עם משמעת של הציבור, שברגע שמקבל את ההתראה נכנס למרחב המוגן, אנחנו רואים שזה נותן מענה טוב".

דבורי תהה: "האם יש מישהו בלבנון, באיראן או במקומות אחרים שינסה לעשות אולי משהו במהלך השעות הקרובות? זה היה נכון גם ליממה שעברה ויהיה נכון ליממה שתבוא, ולכן כרגע אין שינוי. עם זאת, אנחנו מבינים באיזו מציאות אנחנו חיים, ולכן צריך להיות יותר דרוכים, יותר עירניים, ולשקול את הפעולות שאנחנו עושים".

"אם אנחנו רוצים לצאת אל מחוץ לבית – תמיד כדאי שנכיר את הסביבה, נדע איפה יש מרחב מוגן אם נצטרך, וגם אם תהיה התראה – יהיה לנו מספיק זמן לתפוס מחסה".