ירון אברהם מאבד את זה: "שתה מים ותירגע עם הטרללת!"

פרשן בבלוג של 'הארץ' שמואל מאיר, התייחס היום (רביעי) לדיווחים בחדשות 12, וכתב: "עכשיו באולפן 12 אצל רפי רשף, שעה אחרי הדיווח של הכתב שלהם ברק רביד שקיבל טלפון מהנשיא טראמפ כי הולך לסיים המלחמה בקרוב: הכתב המדיני ירון אברהם בשם "מקורות בירושלים" הבקרוב הזה הוא עניין לשבועות. שתדעו".

בתגובה ענה לו ירון אברהם: "שמע, אני מתלבט כבר הרבה זמן אם להגיב להשמצות ולטינופים שלך. אבל אם תחזור לדיווח של ברק עצמו, תשמע ותבין וגם תפנים שגם הוא לא התרשם מטראמפ שמדובר בעצירה תוך ימים. אז שתה מים, תנוח ותירגע עם הטרללת. תודה".

מאיר השיב לו: "כתבתי כאן , וגם בעבר, התרשמות ישירה שלי מהדברים הנאמרים באולפן בזמן אמת. שום טינופים והשמצות. ישפוט הקורא".