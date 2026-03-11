הכתבים הצבאיים רותחים על הצנזורה: "חלם"

מספר כתבים צבאיים םרשמו ביקורת חריפה על הצנזורה הצבאית בעקבות החלטתה לא לאפשר לפרסם על אירועים שצפויים לקרות הלילה במזרח התיכון

הכתבים הצבאיים זועמים על הצנזורה הצבאית בעקבות בקשתה לא לפרסם על אירועים שצפויים לקרות הערב במזרח התיכון למרות שהרשתות החברתיות מוצפות בשמועות ובדיווחים על כך. בשל כך, מספר כתבים צבאיים מתחו ביקורת על הצנזורה.

אמיר בוחבוט מאתר 'וואלה', כתב: "כשמדובר בחוסן לאומי אין תחרות. אבל זה מגוחך לדעתי שבחלק מהמקומות הצנזורה לא קיימת. איזה קטע. עוד משהו. קצת אחריות לכל מי ״שמדברר״ אירוע".

רועי שרון מכאן 11 כתב: "גם הערב אזרחי ישראל מתעדכנים על התרחשויות ביטחוניות באזור דרך קבוצות ווצאפ וערוצי טלגרם, כי בצנזורה בטוחים שמה שלא מדובר בכלי התקשורת לא קיים".

הכתב המדיני של כאן 11 סולימאו מסוודה כתב: "עוד ערב שבו יש מידע על דברים שעלולים להתרחש במזרח התיכון. הצנזורה אוסרת עלינו לפרסם, אבל המידע זורם חופשי בחשבונות טלגרם ישראלים לא מזוהים".