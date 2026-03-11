טלי גוטליב: "איזה כיף למרגל מהדרום"

לאחר שבית המשפט זיכה מאשמה את המרגל מהדרום, אסף שמואלביץ, טלי גוטליב מגיבה: "איזה כיף לו"

חברת הכנסת טיל גוטליב, שעסקה רבות בפרשת "המרגל מהדרום", התייחסה היום (רביעי) להחלטת בית המשפט זו הוא זוכה מאשמה בעבקות "אי אחריות למעשיו".

בדבריה כתבה גוטליב: "איזה כיף לו למרגל מהדרום. זהו זה מאחוריו. כצפוי שמרו עליו כל החפצים ביקרו - וביקרם. הוא היה ׳כל כך׳ פסיכוטי ולא ידע להבחין בין טוב ורע עד שהפך לביצועיסט מעולה שמצליח לתמרן קצינים בכירים ולהיכנס לקודש הקודשים ולגנוב מידע מסווג מאד.

הפרקליטות ׳כמה מפתיע׳ קיבלה את המלצת חוות הדעת שקבעה שהמרגל, עו״ד במקצועו, שלא היה מאושפז בכפיה בעבר, לא הוכר כבעל פסיכוזה, כיום לא אחראי למעשיו. אגב, המרגל היום מאוזן.. מי שבמיוחד רגוע היום אלה כל עדי התביעה המושחרים והאסורים לפירסום. לא כולנו מטומטמים! ממש לא!".