יואב גלנט: לא אתמודד בבחירות הקרובות

שר הביטחון לשעבר הודיע כי בכוונתו לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, לאחר שנים של פעילות ציבורית וביטחונית החליט לעצור בשלב זה את דרכו בזירה הפוליטית

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט הודיע היום (רביעי) בראיון לחדשות 12 כי בכוונתו לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת, זאת לאחר שפוטר לפני כשנה וחצי הודח מתפקידו.



במהלך הריאיון אמר גלנט כי לאחר שנים של שירות ציבורי החליט לעצור בשלב זה את פעילותו הפוליטית. "אני לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים", אמר, והוסיף כי "לא אתמודד בבחירות הקרובות".



במהלך הריאיון התייחס גלנט גם לדברים שנאמרו בנושא האחריות לאירועי 7 באוקטובר ואמר כי מי שהיה בתפקיד בזמן האירועים צריך לפרוש מהחיים הפוליטיים, ולדעתו האחריות רחבה יותר. לדבריו, אם קובעים כלל כזה, הוא צריך לחול גם על מי שהיו במערכת הפוליטית והביטחונית בשנים שקדמו לאירועים.



בדבריו התייחס גם לתקופה הארוכה שבה שירת במערכת הביטחון ובחיים הציבוריים. "שירתתי את המדינה במשך שנים רבות במדים ולאחר מכן גם בזירה הציבורית", אמר.