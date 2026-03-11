טראמפ משתלח בהרצוג: "אדם חלש ופאתטי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ממשיך לתקוף את הנשיא יצחק הרצוג בעניין עיכוב הענקת החנינה לנתניהו: "הוא מחרטט. הוא אדם חלש ופתטי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) שוב לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, ובשיחה עם ברק רביד הוא תקף את הנשיא הרצוג.

בדבריו הוא אמר: "מה קורה עם ענייני החנינה? הרצוג לא צריך חוות דעת משפטיות. הוא מחרטט. הוא אדם חלש ופתטי. אני רוצה שביבי יהיה ממוקד במלחמה ולא בבולשיט".

זו לא ההתבטאות הראשונה של הרצוג בנושא, הנשיא האמריקני תקף את הרצוג מספר פעמים בעניין עיכוב הענקת החנינה לנתניהו.

בתחילת השבוע אמר טראמפ: "תגידו לנשיא הזה לתת לו חנינה עכשיו. ביבי עשה עבודה נהדרת. הוא היה ראש ממשלה בזמן מלחמה, עבדנו יחד והשמדנו מדינה שהייתה משמידה את ישראל אם לא הייתי בסביבה. ואם ביבי לא היה בסביבה - ישראל לא הייתה קיימת היום".

