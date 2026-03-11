הרב יצחק נריה לסרוגים: "דבריו של הרב סתיו לא ראויים"

סערת ה"האמר המעורב": הרב יצחק נריה יוצא להגנת הרב אבינר ותוקף את הסגנון של הרב אברהם סתיו. "להגדיר את דברי הרב אבינר כתמוהים זה לא ראוי"

בימים האחרונים סוער עולם התורה סביב פולמוס הלכתי שהתעורר בעקבות דבריו של הרב שלמה אבינר בנוגע לעירוב בין המינים בצה"ל, ובדגש על נסיעה משותפת של חיילים וחיילות ברכבי האמר. בתגובה שפרסם הרב אברהם סתיו, הוא הגדיר את דבריו של הרב אבינר כ"תמוהים" – הגדרה שמעוררת כעת ביקורת חריפה מצד הרב יצחק נריה.

בשיחה עם סרוגים, מבהיר הרב יצחק נריה כי הוויכוח הזה, בבסיסו, מיותר לחלוטין. "הדאגה לקדושת המחנה משותפת לשני הרבנים", אומר הרב נריה, "ואף על פי כן הכותרת שבחר הרב אברהם סתיו היא פוגעת – לא רק ברב אבינר אלא בעיקר במטרה. בעידן בו רבים קוראים רק כותרות, להגדיר את דברי הרב אבינר כתמוהים זה לא ראוי".

"הדברים פשוטים: יש להתרחק מן הכיעור"

הרב נריה מדגיש כי עמדתו של הרב אבינר אינה תמוהה כלל, אלא מבוססת על יסודות הלכתיים ברורים: "דבריו מאוד ברורים. יש צורך להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. במצבים בהם יש תערובת ונסיעות ארוכות הכוללות עצירות לקפה, סיגריה, דיבורים וצחוקים – זו בוודאי לא מציאות רצויה הלכתית. יש בזה בעיה של קלות דעת שפוגעת בקדושת המחנה. מדוע דברים כה פשוטים של יראת שמיים מוגדרים תמוהים?".

עוד מוסיף הרב נריה כי מעיון בתוכן דבריו של הרב סתיו עצמו, עולה כי גם הוא מבין את הבעייתיות: "הוא בעצמו כותב בסוף דבריו שעל כל רב צבאי לנתח מה קורה ביחידה שלו כי יכולה להיות בעיה. אם הוא שותף לחשש, למה להגדיר את דברי הרב אבינר כתמוהים?".

זהירות בכבוד תלמידי חכמים

לדברי הרב נריה, הדיון אינו רק הלכתי (סביב שיטת הבית שמואל), אלא נוגע למציאות של "מדרון חלקלק" ששני הצדדים מודים בקיומו. "נשאר לתמוה מדוע מיהר הרב אברהם להגדיר דברי תלמיד חכם זקן ומבוגר ממנו כדברים תמוהים. ניתן להשיג ולהעיר באופן מכובד יותר. זו דרכה של תורה".

הרב נריה חותם בקריאה לרבני המגזר: "חכמים, היזהרו בדבריכם גם במקלדת. אנא בנחת! הירי הפנימי בתוך הנגמ"ש של בית המדרש מיותר. כל רבני הציונות הדתית מקצה לקצה מוטרדים מאוד מקדושת המחנה. גם רבנים שמעודדים שירות בנות מוטרדים מהמגמות. כולנו כאחד יודעים שיש צורך במחנה קדוש".