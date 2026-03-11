אור כהן מודה:"האח הגדול יביא לי מקפצה לקריירה מוזיקלית"

אור כהן, סגנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", נכנסה לבית "האח הגדול". בראיון לסרוגים היא מסבירה למה החליטה להשתתף בתוכנית, מדברת על הצד הרגיש שלה, על החיים בבית - ולמה לא תחזור שוב לכוכב הבא

אתמול (שלישי) התקיימה הכניסה הראשונה לבית "האח הגדול", ובין הדיירים שנכנסו לבית נמצאת גם אור כהן (22) מראש העין - זמרת שזכורה לצופים מהעונה של "הכוכב הבא לאירוויזיון", שם הגיעה למקום השני אחרי עדן גולן. כהן הוציאה מאז מספר סינגלים, ולדבריה הכניסה לבית נועדה בעיקר כדי שהקהל יכיר אותה מעבר לבמה.

רגע לפני הכניסה לבית היא התראיינה לסרוגים וסיפרה על הסיבות שהובילו אותה להשתתף בתוכנית, על הצדדים באופי שלה שהקהל עדיין לא מכיר וגם על האתגרים שהיא מצפה להם בבית.

צפו בראיון של אור כהן לסרוגים

ראיון לסרוגים

"שיכירו אותי - לא רק את הזמרת"

לדבריה, אחרי שנים שבהן הציבור מכיר אותה בעיקר דרך המוזיקה, היא רוצה להראות צדדים נוספים באישיות שלה.

"עבדתי המון זמן על המוזיקה שלי", סיפרה. "אבל עכשיו הגיע הזמן להביא את עצמי כמו שאני. אני רוצה שיכירו את אור - לא רק את אור כהן הזמרת".

לדבריה, החשיפה בתוכנית יכולה גם לעזור לקריירה, אך זו לא הסיבה היחידה להיכנס לבית. "אני זמרת וזה מה שאני עושה, אז ברור שזה יכול להיות מקפצה", אמרה. "אבל הגעתי גם בשביל שיכירו אותי כאדם - לא רק את המוזיקה שלי".

"רואים בי רק את הצד הקומי"

כהן מתארת את עצמה כאדם תוסס ופלפלית, אך מספרת שיש בה גם צד רגיש מאוד. "אני מרגישה שבדרך כלל רואים רק את הצד הקומי שלי", אמרה. "אבל אני בן אדם מאוד רגיש. אני בוכה מלא".

לדבריה, בבית האח הגדול ייתכן שהצופים יגלו צדדים נוספים באישיות שלה.

אור כהן צילום: שי פרנקו

"יש לי מיזופוניה - רעשים קטנים יכולים לשגע אותי"

אחד האתגרים שהיא כבר יודעת שיהיו לה בבית קשור דווקא לרגישות לרעשים. "יש לי קצת מיזופוניה", סיפרה. "רעשים קטנים יכולים לעצבן אותי. אם זה יקרה אני פשוט אלך למקום אחר ואירגע".

למרות זאת היא מאמינה שתצליח להסתדר עם החיים המשותפים בבית.

"אני מתה על כביסות"

כשנשאלה איזה תפקיד תיקח על עצמה בבית, כהן דווקא הציעה לעזור בעבודות הבית. "אני מתה על כביסות", סיפרה. "אין לי בעיה לעשות את זה".

עם זאת היא מודה שבישול הוא תחום שבו היא פחות בטוחה בעצמה. "אני יכולה לבשל, אבל אני צריכה מתכון. אני מקווה שאני אזכור מתכונים מהבית".

אור כהן בכניסה לאח הגדול. צילום: יח

"מקווה שיהיו הרבה צחוקים בבית"

כהן סיפרה כי היא מגיעה לבית עם הרבה אנרגיות ומקווה למצוא שם אנשים שתתחבר אליהם. "אני מקווה שאמצא את האנשים שלי בבית", אמרה. "שנעשה צחוקים, שתהיה אווירה טובה. אני בדרך כלל מבשלת, מנקה ועושה עניינים בבית – אז נראה איך זה יהיה שם".

"לחזור לכוכב הבא? לא, מספיק"

בסיום הראיון התייחסה כהן גם לחוויה שלה ב"הכוכב הבא לאירוויזיון", שם כאמור הגיעה למקום השני.

כשנשאלה האם הייתה חוזרת שוב לתוכנית - היא השיבה בשלילה. "לא, לא, לא. מספיק", אמרה. "אם היו מציעים לי היום אירוויזיון אולי, אבל לחזור שוב לכוכב הבא - לא".