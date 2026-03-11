מטחים כבדים מחיזבאללה: פיקוד העורף בהנחיה לתושבי הצפון

פיקוד העורף פרסם הערב (רביעי) הנחיה לכלל תושבי הצפון לשהות בסמוך למרחבים מוגנים, זאת בעקבות מטחים כבדים של רקטות מחיזבאללה.
אזעקות רבות בחיפה, בקריות ובגליל בעליון, כ-100 רקטות נורו מחיזבאללה הערב.
דובר צה"ל מסר: בדקות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר מספר מרחבים בשטח מדינת ישראל. במקביל למאמצי יירוט השיגורים, חיל האוויר תוקף כעת משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.
יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. צה״ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום נגד מדינת ישראל.
